Ещё один и спать: Как просмотр рилсов перед сном убивает ваше либидо
Психолог Сухинин: Рилсы перед сном дают напряжение, снижающее либидо
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Просмотр коротких роликов перед сном способен мешать расслаблению и, как следствие, снижать сексуальное желание. Такой механизм в беседе с 360.ru описал доктор психологии и специалист по психосоматике Роман Сухинин.
По его словам, к вечеру мозгу необходимо переключиться с дневной нагрузки на отдых, однако бесконечная смена ярких и эмоциональных видео продолжает поддерживать возбуждение нервной системы.
«Напряжение не только создает сбой в сексуальной сфере, но также влияет на сон и бодрость — они сбиваются», — отметил Сухинин.
Особенно заметным этот эффект эксперт считает у женщин. По его версии, дополнительный поток информации вечером усиливает эмоциональную перегрузку, из-за чего становится сложнее успокоиться и настроиться на близость.
Сухинин советует перед сном сокращать время со смартфоном и давать нервной системе возможность перейти в более спокойный режим.
Ранее Life.ru рассказывал, почему использование смартфона перед сном может мешать нормальному засыпанию. Свет от экрана и привычка долго сидеть в гаджете способны нарушать вечерний режим и ухудшать качество отдыха.
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