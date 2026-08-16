Ещё один и спать: Как просмотр рилсов перед сном убивает ваше либидо

Просмотр коротких роликов перед сном способен мешать расслаблению и, как следствие, снижать сексуальное желание. Такой механизм в беседе с 360.ru описал доктор психологии и специалист по психосоматике Роман Сухинин.

По его словам, к вечеру мозгу необходимо переключиться с дневной нагрузки на отдых, однако бесконечная смена ярких и эмоциональных видео продолжает поддерживать возбуждение нервной системы.

«Напряжение не только создает сбой в сексуальной сфере, но также влияет на сон и бодрость — они сбиваются», — отметил Сухинин.

Особенно заметным этот эффект эксперт считает у женщин. По его версии, дополнительный поток информации вечером усиливает эмоциональную перегрузку, из-за чего становится сложнее успокоиться и настроиться на близость.

Сухинин советует перед сном сокращать время со смартфоном и давать нервной системе возможность перейти в более спокойный режим.

Ранее Life.ru рассказывал, почему использование смартфона перед сном может мешать нормальному засыпанию. Свет от экрана и привычка долго сидеть в гаджете способны нарушать вечерний режим и ухудшать качество отдыха.