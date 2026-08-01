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1 августа, 11:02

Жительница Стерлитамака высидела тромб, увлёкшись просмотром рилсов в туалете

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pair Srinrat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pair Srinrat

Жительница Стерлитамака едва не столкнулась с тяжёлыми последствиями после долгого сидения на унитазе, когда из-за пережатых вен у неё образовался тромб. Об этом пишет Mash.

У девушки образовался тромб от сидения на унитазе. Видео © Telegram / Mash

По словам девушки, она увлеклась просмотром коротких видео и потеряла счёт времени. Когда ноги отекли, а сосуды заметно вздулись, Алёна сфотографировала их и отправила снимок ChatGPT. В ответ она получила настойчивый совет вызвать скорую.

В городской больнице быстро пройти УЗИ не удалось из-за отсутствия свободной записи. Обследование в частной клинике подтвердило наличие тромба.

Как утверждает пациентка, ей рекомендовали больше двигаться, чтобы «разогнать кровь самостоятельно». Сейчас она ждёт консультации сосудистого хирурга, который должен определить дальнейшее лечение.

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Ранее Life.ru рассказывал, что образование тромба могут спровоцировать обычные шпроты из-за большого количества соли и канцерогенных веществ. Они усиливают окислительный стресс и повышают риски появления заболеваний сердца и сосудов.

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Владимир Озеров
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