Жительница Стерлитамака высидела тромб, увлёкшись просмотром рилсов в туалете

Жительница Стерлитамака едва не столкнулась с тяжёлыми последствиями после долгого сидения на унитазе, когда из-за пережатых вен у неё образовался тромб. Об этом пишет Mash.

У девушки образовался тромб от сидения на унитазе. Видео © Telegram / Mash

По словам девушки, она увлеклась просмотром коротких видео и потеряла счёт времени. Когда ноги отекли, а сосуды заметно вздулись, Алёна сфотографировала их и отправила снимок ChatGPT. В ответ она получила настойчивый совет вызвать скорую.

В городской больнице быстро пройти УЗИ не удалось из-за отсутствия свободной записи. Обследование в частной клинике подтвердило наличие тромба.

Как утверждает пациентка, ей рекомендовали больше двигаться, чтобы «разогнать кровь самостоятельно». Сейчас она ждёт консультации сосудистого хирурга, который должен определить дальнейшее лечение.

Ранее Life.ru рассказывал, что образование тромба могут спровоцировать обычные шпроты из-за большого количества соли и канцерогенных веществ. Они усиливают окислительный стресс и повышают риски появления заболеваний сердца и сосудов.