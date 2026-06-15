Yueban приедет сам: Китайский бренд показал умный унитаз на колесах

Китайская компания с запоминающимся названием Yueban представила необычную новинку — умный унитаз на колёсах. Теперь не нужно идти в туалет — устройство само приезжает к пользователю по нажатию кнопки. Об этом сообщает RoboHorizon.

Разработка Xiaoban предназначена прежде всего для маломобильных людей и пенсионеров. После использования унитаз самостоятельно уезжает на место, дезинфицируется и становится на зарядку. В устройстве есть полноценное биде и функция сушки тёплым воздухом.

Унитаз показали на выставке товаров для пожилых в Шанхае. Разработчики говорят, что он делает концепцию «умного дома» полной. Стоимость «умного трона» составляет 29 тысяч юаней — это около 300 тысяч рублей. Пока неизвестно, появится ли новинка на рынках за пределами Китая, но идея уже привлекла внимание пользователей соцсетей.

Ранее в Китае создали маленькую стиральную машину для космонавтов. Она почти не требует воды и ей не нужен порошок. На орбите воду экономят — её используют для питья и гигиены, а одежду обычно не стирают. Космонавты носят вещи до тех пор, пока те не износятся, а потом отправляют их в грузовых капсулах, которые сгорают в атмосфере. Новая стиралка размером чуть больше чемодана и весит около 12 кг. За один раз она тратит всего 400 мл воды — превращает её в мелкий туман — и может постирать до 800 граммов одежды.