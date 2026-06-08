Туман и озон вместо порошка: В Китае придумали стиральную машину для космонавтов

В Китае разработали компактную стиральную машину для космонавтов, которой почти не нужна вода и не требуется порошок. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на инженеров Китайского центра подготовки космонавтов.

На орбите к воде относятся очень бережно. Её используют для питья и гигиены, поэтому одежду обычно не стирают. Космонавты носят вещи до износа, после чего отправляют их в грузовых капсулах, которые сгорают в атмосфере. Новая установка по размеру лишь немного больше чемодана и весит около 12 кг. За один цикл она расходует всего 400 мл воды, превращая её в мелкий туман, и может обработать до 800 г одежды.

Моющий порошок в устройстве заменяет озон. Он вырабатывается с помощью ультрафиолета и обеззараживает ткань. По расчётам разработчиков, уровень стерилизации достигает 99,9%, а одной обработки хватает примерно на пять носок.

Срок службы прибора оценивают в пять лет. Технология может снизить запас одежды для космических миссий более чем на 60%, что уменьшит массу груза при запуске. Разработчики считают, что такая мини-прачечная пригодится во время будущих полётов на Луну и Марс.

Ранее российский космонавт рассказал, что большой проблемой при работе в открытом космосе являются мелкие движения пальцев и кистей, поскольку перчатки скафандра остаются жёсткими и тяжёлыми. Из-за этого захват предметов становится целым квестом для исследователей.