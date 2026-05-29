Перчатка сопротивляется каждому движению: Космонавт раскрыл главную трудность работы в скафандре

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что самыми сложными при работе в открытом космосе становятся мелкие движения пальцами и кистями. Подробностями они поделился во время сеанса связи с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

По его словам, скафандр остаётся жёстким, поэтому каждое действие требует серьёзных физических усилий. Особенно тяжело выполнять точные движения руками: перчатка постоянно сопротивляется, и космонавту приходится тщательно контролировать захват предметов и положение кисти.

Кудь-Сверчков отметил, что после выхода в открытый космос ещё некоторое время могут сохраняться болевые ощущения из-за высокой нагрузки. Он подчеркнул, что успешная внекорабельная деятельность напрямую зависит от физической подготовки. Именно поэтому космонавты проходят интенсивные тренировки в Центре подготовки космонавтов в Звёздном Городке.

27 мая российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вышли за борт МКС для выполнения работ по научной программе. Во время внекорабельной деятельности они установили на станции аппаратуру для изучения солнечных вспышек, а также забрали материалы нескольких экспериментов. За пультом радиорубки внутри МКС дежурил Андрей Федяев.

Отдельное внимание зрителей трансляции Роскосмоса привлёк листок с надписью «Мама, я надел шапку», случайно попавший в кадр. Позже космонавт объяснил, что фраза связана с обычной материнской заботой, знакомой почти каждому с детства: мамы продолжают переживать за детей, даже когда те становятся взрослыми и выбирают рискованную профессию.