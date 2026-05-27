Россияне Кудь-Сверчков и Микаев начали выход в открытый космос на МКС
Обложка © Telegram / Роскосмос
Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вышли за борт МКС для выполнения важных работ, связанных с научной программой. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», прикрепив видео манипуляция у корпуса станции.
Выход российских космонавтов в открытый космос. Видео © Telegram / Роскосмос
За пультом радиорубки внутри станции дежурит Андрей Федяев. Известно, что Кудь-Сверчков выходит в космос во второй раз, а Микаев — впервые.
Ранее «Роскосмос» показал, как с орбиты Земли выглядит аномальная жара, недавно накрывшая Москву. Снимки спутников «Электро-Л» и «Арктика-М» показали, насколько прогрелся столичный регион.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.