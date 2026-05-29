Космонавт Кудь-Сверчков объяснил появление записки «Мама, я надел шапку»

Во время выхода в открытый космос 27 мая внимание зрителей трансляции Роскосмоса привлек листок с надписью «Мама, я надел шапку». Специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции, командир МКС космонавт Сергей Кудь-Сверчков объяснил, зачем взял его с собой.

«Небольшая надпись: «Мама, я надел шапку» — это экспромт. Я совсем не рассчитывал, что ее покажут в трансляции, а изначально лишь хотел сделать несколько фото с ней до того, как начнется передача картинки с нашлемных камер», — пояснил космонавт.

Во время эфира кадр с надписью неожиданно попал в трансляцию и оказался в центре внимания зрителей по всему миру. Связь с фразой космонавт объяснил через обычную семейную заботу, знакомую практически каждому с детства. По его словам, матери особенно переживают за детей, даже если те давно стали взрослыми и выбрали рискованную профессию.

Выражение «надень шапку» он назвал символом постоянной опеки, которую люди часто недооценивают или воспринимают с иронией. Кудь-Сверчков добавил, что таким жестом хотел напомнить о важности внимания к близким и благодарности им, несмотря на расстояния и экстремальные условия работы.

Ранее сообщалось, что Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев покинули пределы Международной космической станции для выполнения работ в рамках научной программы. Внутри станции за управление радиосвязью отвечает космонавт Андрей Федяев. Для Кудь-Сверчкова это уже второй выход в открытый космос, тогда как для Микаева подобная работа стала первой в карьере.