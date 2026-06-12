Самому хайповому изобретению этого лета оказалось 19 лет: кто и когда придумал «пухосос»

Нашумевшему этим летом «пухососу» почти два десятка лет. SHOT узнал, что заявку на устройство оформили в далёком 2007-м.

Идея принадлежит Марии Сосновой. Она предложила смонтировать на автомобильное шасси механизм для уборки тополиного пуха прямо с деревьев.

По задумке автора, в состав агрегата входили всасывающий блок, вакуумный насос, сжигающий фильтр, особая телескопическая штанга и шланг. Внешне всё это напоминало привычный пылесос.

Главный плюс своей разработки Соснова видела в способности дотягиваться до крон любой высоты. Дальше бумаг проект не продвинулся.

Спустя 19 лет изобретение внезапно обрело вирусную славу. Нейросети заполнили соцсети десятками изображений таких машин, бороздящих улицы Москвы.

Автор патента пыталась застолбить за собой и другие идеи. Например, метод заправки пододеяльника в одеяло.

Напомним, в 2026 году в российских медиа и соцсетях стала широко распространяться информация о так называемом «пухососе» — выдуманном высокотехнологичном устройстве, якобы предназначенном для массового сбора тополиного пуха с городских улиц. Согласно легенде, этот компактный робот с мощными турбинами и фильтрами тонкой очистки разработали в одном из подмосковных НИИ, после чего он успешно прошёл тестирование в Москве и Казани. Несмотря на убедительные визуализации, фальшивые отзывы чиновников и даже новостные сюжеты на локальных каналах, «пухосос» оказался полностью вымышленным продуктом — результатом хорошо спланированной вирусной кампании.