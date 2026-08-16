«Кажется, я умираю»: Как распознать паническую атаку и чем помочь человеку

Сильный необъяснимый страх смерти может сопровождать паническую атаку, однако при первом подобном эпизоде важно исключить сердечный приступ, инсульт и другие опасные состояния. В такой ситуации лучше вызвать скорую помощь, рассказала РИАМО клинический и социальный психолог Ксения Иорданян. Симптомы паники действительно могут включать учащённое сердцебиение, одышку, головокружение и страх смерти.

Если опасные причины исключены, главное — не оставлять человека одного и самому сохранять спокойствие. По возможности стоит уйти туда, где меньше шума, жары, людей и других раздражителей.

«Быть рядом и не паниковать — лучшее, что вы можете сделать», — подчеркнула специалист.

Можно также предложить взять за руку или обнять, но только с согласия. Не стоит насильно усаживать человека, если ему легче ходить, отметила она.

Переключить внимание помогут простые задачи: вспомнить события дня в обратном порядке, перечислять окружающие предметы или сосредоточиться на размеренном дыхании. Фразы вроде «не выдумывай» и «перестань истерить» способны лишь усилить чувство одиночества.

Если возникают давящая боль в груди, выраженная одышка, внезапная слабость, нарушение речи или другие признаки возможного инфаркта либо инсульта, требуется экстренная медицинская помощь, заключила эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, как снизить сильную тревогу с помощью дыхательной техники. В частности, совет «просто расслабиться» может не сработать, поэтому внимание предлагают переключать с тревожных мыслей на телесные ощущения и дыхание.