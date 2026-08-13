Усталость, тревога и проблемы с письмом: Почему нельзя переучивать ребёнка-левшу

В преддверии 1 сентября и Международного дня левшей (13 августа) некоторые родители задумываются: стоит ли помочь ребёнку «переучиться», чтобы ему было проще писать в школе. Врач-невролог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталья Степаненко в беседе с Life.ru объяснила, почему такая практика сегодня считается не просто устаревшей, но и вредной.

Леворукость — это не вредная привычка и не изъян воспитания, а врождённая особенность организации работы мозга. Само по себе это не является нарушением или болезнью. Наталья Степаненко Врач-невролог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

Попытки насильно заставить ребёнка писать правой рукой создают колоссальное напряжение. Школьнику приходится не только выполнять учебную задачу, но и постоянно подавлять свои естественные инстинкты. Как итог — быстрая утомляемость и повышенная тревожность.

Невролог предупреждает: в прошлом подобная практика переучивания нередко приводила к проблемам с почерком, ухудшению концентрации внимания, эмоциональным срывам и падению самооценки.

Вместо переучивания эксперт советует грамотно организовать рабочее место. Свет должен падать справа, тетрадь лежать под удобным углом, а учитель — учитывать особенности посадки и хвата. Также врач предостерегает родителей от попыток самостоятельно вычислять, «насколько сильно» ребёнок левша. До школы дети часто пользуются обеими руками, и ведущая сторона может сформироваться не сразу.

Если первоклассник быстро устаёт, испытывает трудности с письмом или освоением школьных навыков, нужно не ругать его, а обратиться к специалисту за правильной стратегией обучения.

«Сегодня отношение к леворукости изменилось: это рассматривается не как проблема, а как один из вариантов индивидуальных особенностей развития. Главная задача взрослых — не исправлять эту особенность, а помочь ребёнку комфортно учиться», — заключила Степаненко.

Ранее Life.ru рассказывал, что школа не может заставлять родителей регистрировать детей на образовательных цифровых платформах. Закон оставляет за семьями право выбора, и каждая семья сама решает, участвовать в цифровизации или нет.