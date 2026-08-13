Усталость, тревога и проблемы с письмом: Почему нельзя переучивать ребёнка-левшу
Невролог Степаненко: Переучивание ребёнка-левши грозит тревожностью и стрессом
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В преддверии 1 сентября и Международного дня левшей (13 августа) некоторые родители задумываются: стоит ли помочь ребёнку «переучиться», чтобы ему было проще писать в школе. Врач-невролог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталья Степаненко в беседе с Life.ru объяснила, почему такая практика сегодня считается не просто устаревшей, но и вредной.
Леворукость — это не вредная привычка и не изъян воспитания, а врождённая особенность организации работы мозга. Само по себе это не является нарушением или болезнью.
Попытки насильно заставить ребёнка писать правой рукой создают колоссальное напряжение. Школьнику приходится не только выполнять учебную задачу, но и постоянно подавлять свои естественные инстинкты. Как итог — быстрая утомляемость и повышенная тревожность.
Невролог предупреждает: в прошлом подобная практика переучивания нередко приводила к проблемам с почерком, ухудшению концентрации внимания, эмоциональным срывам и падению самооценки.
Вместо переучивания эксперт советует грамотно организовать рабочее место. Свет должен падать справа, тетрадь лежать под удобным углом, а учитель — учитывать особенности посадки и хвата. Также врач предостерегает родителей от попыток самостоятельно вычислять, «насколько сильно» ребёнок левша. До школы дети часто пользуются обеими руками, и ведущая сторона может сформироваться не сразу.
Если первоклассник быстро устаёт, испытывает трудности с письмом или освоением школьных навыков, нужно не ругать его, а обратиться к специалисту за правильной стратегией обучения.
«Сегодня отношение к леворукости изменилось: это рассматривается не как проблема, а как один из вариантов индивидуальных особенностей развития. Главная задача взрослых — не исправлять эту особенность, а помочь ребёнку комфортно учиться», — заключила Степаненко.
Ранее Life.ru рассказывал, что школа не может заставлять родителей регистрировать детей на образовательных цифровых платформах. Закон оставляет за семьями право выбора, и каждая семья сама решает, участвовать в цифровизации или нет.
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