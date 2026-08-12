Что изменится в школах с 1 сентября 2026 года: телефоны, оценки за поведение, предметы и новые правила

Материал обновлён 26 августа 2026 года с учётом приказа Минпросвещения №316 и актуальных методических рекомендаций.

С 1 сентября 2026 года российские школы входят в новый учебный год сразу с несколькими заметными изменениями. У восьмиклассников исчезнет обществознание, пятиклассники будут меньше заниматься иностранным языком, истории станет больше, а для первых классов федеральная программа прямо предусматривает обучение без домашних заданий. Одновременно во всех регионах расширяется апробация оценок за поведение.

Есть и ещё одно важное изменение, которое особенно волнует родителей: с 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения №316. Он закрепляет трёхуровневую шкалу оценки поведения для школ, участвующих в апробации, подтверждает правило об использовании мобильной связи на уроках и прописывает, что должен делать педагог, если ученик повторно нарушает дисциплину. Life.ru собрал изменения в одном месте и отделил новые обязательные нормы от экспериментов и проектов.

Что изменится в школах с 1 сентября 2026 года: кратко

Что изменится в школах с 1 сентября 2026 года: главные нововведения — кратко. Инфографика Life.ru

Главные перемены затронут учебную программу, дисциплину и организацию школьной жизни:

обществознание останется в 9–11-х классах; у восьмиклассников предмета больше не будет;

у пятиклассников иностранный язык — 68 часов в год, примерно два урока в неделю; для 6–7-х классов в 2026/27 сохраняется переходный период;

в 5–8-х классах увеличивается доля истории, школы завершают переход на единую линейку учебников;

для пятиклассников в течение 2026/27 учебного года вводится курс «Духовно-нравственная культура России»;

апробация оценок за поведение расширяется на все регионы: не менее десяти школ в каждом субъекте, ученики 2–8-х классов;

приказ №316 вводит единый алгоритм реагирования на повторное нарушение дисциплины во время урока;

первый класс — без домашних заданий по федеральной программе;

школы продолжают работать с ограничением использования мобильной связи во время учебных занятий; с 1 сентября эта обязанность дополнительно закрепляется в порядке организации обучения.

Можно ли пользоваться телефоном на уроках с 1 сентября 2026 года

Короткий ответ — во время учебного занятия использовать мобильную связь нельзя, кроме экстренных случаев. Но важно не создавать впечатление, что такой запрет появляется только осенью 2026 года. Обязанность школьников не использовать средства подвижной радиотелефонной связи на уроках уже закреплена в федеральном законе об образовании.

С 1 сентября 2026 года приказ Минпросвещения №316 дополнительно включает эту норму непосредственно в порядок организации образовательной деятельности. Исключения остаются прежними: угроза жизни или здоровью учеников, работников школы и иные экстренные случаи.

То есть сам телефон ребёнок может иметь при себе, а федеральная норма касается именно его использования во время учебного занятия. Конкретные правила хранения устройств, если школа их устанавливает, должны быть закреплены в локальных актах образовательной организации.

Могут ли ученика удалить с урока за нарушение дисциплины

Да, с 1 сентября 2026 года появляется формализованный алгоритм действий при нарушении дисциплины на конкретном занятии. При первом нарушении педагог должен сразу указать ученику на необходимость соблюдать правила внутреннего распорядка.

Если нарушение повторяется во время того же урока, учитель приглашает директора или другое уполномоченное лицо из числа руководящих работников школы. Именно этот представитель администрации, а не педагог единолично, принимает решение о временном удалении ученика с занятия для профилактической беседы. После беседы школьник должен вернуться на урок.

Таким образом, речь идёт не об автоматическом «выгоне из класса» и не о длительном отстранении от обучения, а о прописанной процедуре реагирования на повторное нарушение дисциплины.

Оценки за поведение с 1 сентября 2026 года: кому будут ставить

В 2026/27 учебном году апробация системы оценивания поведения продолжится в расширенном формате. По методическим рекомендациям Минпросвещения, в каждом регионе для участия выбрано не менее десяти общеобразовательных организаций. В этих школах оценивают поведение учеников со 2-го по 8-й класс.

Используется единая трёхуровневая шкала:

«образцовое»;

«допустимое»;

«недопустимое».

Оценивание поведения не относится к успеваемости: оно не должно учитываться при текущем контроле, промежуточной аттестации и не является основанием для отказа в допуске к государственной итоговой аттестации. Для детей с ОВЗ оценивание проводится с учётом особенностей психофизического развития и состояния здоровья.

Юридическая тонкость: приказ №316 разрешает школе закрепить оценивание поведения локальным нормативным актом, а отдельные методические рекомендации регулируют именно федеральную апробацию 2026/27 года для 2–8-х классов. Поэтому формулировка «оценки с сентября появятся у каждого школьника России» некорректна.

Обществознание с 1 сентября 2026 года: в 8-м классе предмета больше не будет

С нового учебного года обществознание в основной школе останется только у девятиклассников. В 6–7-х классах предмет убрали на предыдущем этапе реформы, а с сентября 2026 года его не будет и у восьмиклассников. В старшей школе обществознание сохраняется в 10–11-х классах.

Для 9-го класса предусмотрено 34 часа в год — около одного урока в неделю. В 10-м классе базовый курс рассчитан на 68 часов. Для нынешних одиннадцатиклассников 2026/27 учебного года сохраняется переходная программа; следующий этап изменений для 11-го класса ожидается с сентября 2027 года.

Истории станет больше: сколько часов будет в 5–9-х классах

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Часть часов, высвободившихся после сокращения обществознания, перераспределяется в пользу истории. В 5–8-х классах на предмет приходится в среднем по три урока в неделю, в 9-м — около двух. Одновременно школы завершают переход на единую линейку государственных учебников истории для 5–9-х классов.

Также обновляется содержание курса «История нашего края». Федеральные программы сильнее синхронизируют последовательность тем, поэтому произвольно переставлять крупные блоки внутри курса школа не может.

Количество часов распределено так:

Как распределятся часы истории в 5–9-х классах с 1 сентября 2026 года. Инфографика Life.ru

Сколько уроков английского и других иностранных языков будет с сентября 2026 года

Главное изменение в 2026/27 учебном году касается пятиклассников: для них объём иностранного языка составляет 68 часов в год — примерно два урока в неделю вместо прежних трёх.

Для 6–7-х классов действует переходный период, поэтому в 2026/27 у них сохраняется прежний объём — 102 часа в год, то есть около трёх занятий в неделю. В 8–9-х классах также сохраняется по 102 часа.

Поэтому утверждение, что уже с 1 сентября 2026 года иностранный язык сократят до двух уроков сразу во всех 5–7-х классах, неверно.

Новый предмет ДНК России: когда он появится в расписании

В федеральную программу входит предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Для пятого класса в 2026/27 учебном году предусмотрено 17 часов. По действующей модели занятия для пятиклассников планируются во второй половине учебного года.

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С 2027/28 учебного года курс должен охватить уже 5–7-е классы: в пятом классе — 17 часов, в шестом и седьмом — по 34 часа. Поэтому фраза «с 1 сентября 2026 года ДНК России появится сразу у всех учеников 5–7-х классов» тоже требует уточнения.

ОБЗР и начальная военная подготовка: что известно на 26 августа

Минпросвещения разработало новую структуру предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР): вместо модульной системы предусмотрены два курса — «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности», каждый по 34 часа.

Однако по состоянию на 26 августа в официальных правовых базах опубликован проект соответствующего приказа. Поэтому безопасная редакционная формулировка — «Минпросвещения планирует изменить структуру ОБЗР с 1 сентября», а не «новые два предмета уже окончательно введены для всех». Проект ориентирован прежде всего на учащихся, переведённых в 8-й класс, и принятых в 10-й класс в 2026/27 учебном году.

Первоклассники будут учиться без домашних заданий

Федеральная программа для первого класса теперь однозначно предусматривает обучение без домашних заданий. Для учеников со второго класса общего запрета на домашнюю работу нет.

В сентябре и октябре школы также могут снижать учебную нагрузку по ряду предметов, помогая первоклассникам адаптироваться к школе. При этом содержание образовательной программы сокращать нельзя.

В школах появятся новые единые учебники

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К 2026/27 учебному году школы завершают переход на единую линейку государственных учебников истории для 5–9-х классов. Для 9-х и 10-х классов подготовлены единые учебники обществознания. Одиннадцатиклассники должны перейти на новую линейку обществознания с сентября 2027 года.

Арабский язык с 1 сентября 2026 года: станет ли он обязательным

Нет. Утверждение федеральной программы по арабскому языку означает, что школы получили нормативную возможность включать его в учебный план при наличии необходимых условий. Автоматически обязательным предметом для всех российских школьников арабский язык не становится.

«Россия — мои горизонты»: больше занятий о своём регионе

В профориентационном курсе «Россия — мои горизонты» для 6–11-х классов усиливается региональный компонент. Не менее восьми занятий должны быть посвящены экономике конкретного субъекта России, предприятиям, востребованным профессиям и образовательным маршрутам.

Сам курс существовал и раньше, поэтому нововведение заключается не в его появлении, а в обязательном региональном блоке.

Сколько будут длиться перемены в школах

В методических материалах Минпросвещения обычная перемена должна занимать не менее 10 минут. Большая перемена после второго или третьего урока — 20–30 минут. Вместо одной большой перемены школа может организовать две по 20 минут после второго и третьего уроков, в том числе чтобы детям хватало времени на питание.

Что изменится в школе именно у вашего ребёнка: таблица по классам

Главные изменения в школах с 1 сентября 2026 года по классам. Инфографика Life.ru

Что НЕ изменится во всех школах с 1 сентября 2026 года

Оценки за поведение не появятся автоматически у каждого школьника страны: федеральная апробация 2026/27 охватывает отдельные школы и учеников 2–8-х классов.

Запрет на использование мобильной связи во время урока не является новой нормой 2026 года — она уже существует в законе; приказ №316 уточняет её применение в порядке организации обучения.

Иностранный язык не сокращается до двух часов сразу у всех учеников 5–7-х классов.

Обществознание не исчезает полностью: оно остаётся в 9–11-х классах.

Первоклассники не получают оценку за поведение в рамках нового порядка.

Оценка за поведение не влияет на предметные отметки, промежуточную аттестацию и допуск к ГИА.

ОГЭ из четырёх экзаменов не отменён по всей России: сокращённая модель действует в рамках отдельного эксперимента в участвующих регионах.

Когда закончится учебный год 2026/27

Федеральная программа больше не привязывает завершение учебного года исключительно к 26 мая. Учебный год заканчивается не ранее этой даты, а конкретный календарный график утверждает школа с учётом региональных условий и сроков государственной итоговой аттестации.

Частые вопросы

Запретят ли телефоны в школах с 1 сентября 2026 года?

Использовать мобильную связь во время учебных занятий уже запрещено законом, кроме экстренных случаев. С 1 сентября 2026 года приказ №316 дополнительно закрепляет эту норму в порядке организации образовательной деятельности.

Может ли учитель выгнать ученика с урока?

Не единолично. При повторном нарушении дисциплины на одном уроке педагог приглашает директора или другого уполномоченного руководителя. Он может принять решение временно удалить ученика с занятия для профилактической беседы, после которой ребёнок возвращается на урок.

Будут ли оценки за поведение во всех школах?

Нет. В 2026/27 продолжается расширенная апробация: не менее десяти школ в каждом регионе, ученики 2–8-х классов. Приказ №316 при этом создаёт правовую основу для оценивания по локальному акту школы.

Повлияет ли оценка за поведение на ОГЭ или ЕГЭ?

Нет. Методические рекомендации прямо отделяют её от успеваемости: она не учитывается при промежуточной аттестации и не является основанием для недопуска к ГИА.

Отменят ли домашние задания с 1 сентября?

Общее правило «без домашних заданий» действует для первого класса. Для остальных школьников федерального запрета нет.

Сколько уроков английского будет у пятиклассников?

68 часов в год — примерно два урока в неделю.

А у шестиклассников и семиклассников?

В 2026/27 учебном году у них сохраняется переходный режим — около трёх уроков иностранного языка в неделю.

В каких классах останется обществознание?

В 9-м, 10-м и 11-м классах.

Когда начнётся ДНК России?