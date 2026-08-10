С 1 сентября в российских школах введут обновлённую программу по обществознанию

С 1 сентября 2026 года российские школы переходят на обновленную программу по обществознанию для 9–11-х классов, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Учебники для 9-х и 10-х классов будут готовы к началу учебного года, а для 11-классников — к сентябрю 2027-го. В новой программе сделан акцент на интеграции обществознания с историей, географией и литературой.

«За последние три года мы кардинально пересмотрели предмет: обновили предметные результаты, переработали программы, подготовили единые линейки учебников, ввели поурочное планирование. Обществознание будет посвящено реальному устройству нашего общества, нашего государства, культурной политике, экономике», — цитирует пресс-служба главу Минпросвещения.

Глава ведомства акцентировал внимание на значимости дисциплины в контексте формирования у учащихся навыков анализа общественных явлений и правовой грамотности. По словам министра, предмет способствует развитию ответственной гражданской позиции, патриотизма и способности к принятию взвешенных решений в бытовых ситуациях.

Российских школьников с 1 сентября ждут изменения в учебной программе и организации образовательного процесса. В частности, было обновлено содержание школьных предметов и внеурочной деятельности, чтобы дети во всех регионах страны получали сопоставимое по качеству образование и могли развиваться не только в рамках обычных уроков. Одно из заметных изменений коснётся обществознания. С 1 сентября 2026 года этот предмет будет изучаться только в 9–11-х классах. Одновременно увеличится количество часов, отведённых на историю.