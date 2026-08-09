Минпросвещения России обновило федеральный перечень учебников

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило обновлённый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Приказ № 436 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В список в том числе вошли издания по истории воссоединенных регионов и учебник «Обществознание: базовый уровень» для колледжей и техникумов.

«Обновлённый федеральный перечень учебников — это очередной шаг к укреплению единого образовательного пространства страны. В новом учебном году мы завершаем внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5–9-х классов, а также школы получат единые учебники по обществознанию для 9–10-х классов, продолжаем работу по подготовке пособий по другим предметам. Постепенное введение единых учебников вносит ясность для учителя и уверенность для родителя: каждый класс, каждый регион работает по выверенным стандартам, что даёт школе стабильность, учителю — опору, а ученику — равные возможности, где бы он ни жил», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Документ охватывает все основные школьные предметы. Каждое издание сопровождается информацией о предмете, классе, авторском коллективе и издательстве.

В федеральный перечень вошли учебники «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5-х и 6–7-х классов. Они позволят ребятам изучать историю Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в общем историческом контексте и поступят в школы с 1 сентября 2026 года.

Материал охватывает период от древнейших времён до современности. Дети познакомятся с археологией и историей древних народов региона, освоением степей Русью, историей казачества и развитием края в составе Российского государства. Отдельные разделы посвящены событиям XX века — революции и Гражданской войне, индустриализации и коллективизации, Великой Отечественной войне, послевоенному восстановлению и развитию региона в составе СССР. Завершается курс изучением новейшей истории, включая события периода нахождения регионов в составе Украины и их возвращение в состав России.

Также в федеральный перечень включены учебники по истории Краснодарского края, республик Марий Эл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и других регионов России для учащихся 5–7-х классов.

Для начального общего образования в список вошли учебники по русскому языку, литературному чтению, родному языку и литературному чтению на родном языке (хакасский, адыгейский, башкирский, мокшанский, осетинский, татарский, удмуртский и другие), иностранным языкам, математике, окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики и другим предметам.

Для основного общего образования в список вошли в том числе учебники по русскому языку, литературе, иностранным языкам, математике, информатике, географии, физике, химии, биологии. Для среднего общего образования представлены учебники по русскому языку и литературе, иностранным языкам, алгебре и геометрии, информатике, физике, химии и другим предметам.

Также перечень содержит учебники для вариативной части образовательной программы, адаптированных общеобразовательных программ и программ СПО по общеобразовательным предметам. Для учебников, исключённых из федерального перечня, устанавливается предельный срок использования в целях организации постепенного перехода на новые учебники.

Российских школьников с 1 сентября ждут изменения в учебной программе и организации образовательного процесса. В частности, было обновлено содержание школьных предметов и внеурочной деятельности, чтобы дети во всех регионах страны получали сопоставимое по качеству образование и могли развиваться не только в рамках обычных уроков. Одно из заметных изменений коснётся обществознания. С 1 сентября 2026 года этот предмет будет изучаться только в 9–11-х классах. Одновременно увеличится количество часов, отведённых на историю.