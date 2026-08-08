Кравцов: Российские школьники с 1 сентября будут учиться по новой программе

Российских школьников с 1 сентября ждут изменения в учебной программе и организации образовательного процесса. Как рассказал РИА «Новости» глава Минпросвещения Сергей Кравцов, все нововведения направлены на укрепление единого образовательного пространства страны.

По словам министра, перед началом нового учебного года ведомство провело масштабную работу по всем направлениям системы образования. В частности, было обновлено содержание школьных предметов и внеурочной деятельности, чтобы дети во всех регионах страны получали сопоставимое по качеству образование и могли развиваться не только в рамках обычных уроков.

Одно из заметных изменений коснётся обществознания. С 1 сентября 2026 года этот предмет будет изучаться только в 9–11-х классах. Одновременно увеличится количество часов, отведённых на историю. Для неё действует единая образовательная программа с фиксированным временем изучения и установленным порядком прохождения тем.

В школьном расписании также появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Пятиклассники начнут его изучать с января 2027 года, а для учащихся 6–7-х классов занятия стартуют с 1 сентября 2027 года.

В рамках курса школьники будут знакомиться с жизнью и взглядами государственных, общественных и культурных деятелей, учёных и военных, в том числе героев специальной военной операции. Главной задачей предмета в Минпросвещения называют формирование мировоззрения, основанного на традиционных духовно-нравственных ценностях.

Изменения затронут и предмет «Основы безопасности и защиты Родины». С нового учебного года он будет разделён на два обязательных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».

При этом упор планируют сделать на практические знания и навыки. Школьников будут учить правилам поведения и защиты в различных ситуациях — дома, в городе, на природе и в цифровой среде. Отдельное внимание уделят пониманию вопросов безопасности страны.

Ещё одним нововведением станет апробация оценки поведения школьников. В новом учебном году в отдельных школах всех регионов страны будут оценивать поведение учащихся со 2-го по 8-й класс.

По итогам прошлогоднего эксперимента наиболее эффективной и приемлемой признали трёхуровневую систему. Поведение ученика будут характеризовать как «образцовое», «допустимое» или «недопустимое».

Пока новая система будет действовать в рамках апробации. При этом во всех российских школах её могут начать применять с 1 сентября 2027 года. Кравцов назвал оценку поведения инструментом воспитательной работы, который должен помогать мотивировать школьников и своевременно корректировать их развитие.

Изменения затронут и внеурочную деятельность. С 2026/27 учебного года обязательным станет региональный компонент курса «Россия — мои горизонты».

В программу включат не менее восьми занятий, посвящённых особенностям конкретного региона. Школьникам расскажут о местной экономике, ведущих предприятиях, востребованных профессиях и возможностях построения карьеры.

Нововведение станет частью единой модели профориентации. По данным Минпросвещения, она охватит более 8,5 млн учеников 6–11-х классов.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина объяснила, как родителям добиться зачисления ребёнка в первый класс. Она признала, что при нехватке мест школа действительно может отказать в приёме, если в семье нет других детей, уже обучающихся в этом учреждении. При этом, по словам депутата, образовательная организация обязана подсказать родителям, куда можно обратиться для решения вопроса.