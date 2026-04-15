15 апреля, 13:34

Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму

Обложка © Life.ru

Минпросвещения России не рассматривает введение единой школьной формы для всех учащихся. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Единая школьная форма не планируется. Так вопрос не стоит», — сказал Кравцов журналистам.

По его словам, подобных инициатив в повестке министерства нет. Действующая система остаётся без изменений.

Ранее специалисты Роскачества обнаружили в школьных брюках для мальчиков от 12 производителей опасные для здоровья фенолы. В итоге эксперты пришли к выводу, что полностью соответствуют требованиям к носке брюки только семи брендов.

Александра Мышляева
