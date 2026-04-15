Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму
Минпросвещения России не рассматривает введение единой школьной формы для всех учащихся. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Единая школьная форма не планируется. Так вопрос не стоит», — сказал Кравцов журналистам.
По его словам, подобных инициатив в повестке министерства нет. Действующая система остаётся без изменений.
Ранее специалисты Роскачества обнаружили в школьных брюках для мальчиков от 12 производителей опасные для здоровья фенолы. В итоге эксперты пришли к выводу, что полностью соответствуют требованиям к носке брюки только семи брендов.
