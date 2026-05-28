Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 04:10

В Минпросвещения раскрыли новый подход к оценке поведения школьников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SpeedKingz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SpeedKingz

Российских родителей и школьников ждёт сюрприз. Оценки за поведение теперь будет выставлять не один учитель, а целый педагогический консилиум. В него войдут советник директора по воспитанию, логопед, дефектолог, социальный педагог, психолог и даже учителя-предметники.

Как пояснила эксперт Минпросвещения Марина Конева, такой подход исключает субъективизм и личные симпатии. Коллективная оценка – объективнее. Пока новую систему в пилотном режиме тестируют на учениках первых-восьмых классов в 89 школах по всей стране. И первые результаты уже есть.

«Ребята присматриваются к поведению друг друга, стараются ориентироваться на лучшие качества сверстников», – цитирует специалиста РИА «Новости».

В Минпросвещения напомнили о максимальной стоимости подарка учителю на выпускной
В Минпросвещения напомнили о максимальной стоимости подарка учителю на выпускной

Кстати, это не единственное новшество в российском образовании. Как писал Life.ru, с 1 сентября ученики на углублённой информатике начнут изучать искусственный интеллект.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Дети
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar