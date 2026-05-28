В Минпросвещения раскрыли новый подход к оценке поведения школьников

Российских родителей и школьников ждёт сюрприз. Оценки за поведение теперь будет выставлять не один учитель, а целый педагогический консилиум. В него войдут советник директора по воспитанию, логопед, дефектолог, социальный педагог, психолог и даже учителя-предметники.

Как пояснила эксперт Минпросвещения Марина Конева, такой подход исключает субъективизм и личные симпатии. Коллективная оценка – объективнее. Пока новую систему в пилотном режиме тестируют на учениках первых-восьмых классов в 89 школах по всей стране. И первые результаты уже есть.

«Ребята присматриваются к поведению друг друга, стараются ориентироваться на лучшие качества сверстников», – цитирует специалиста РИА «Новости».

Кстати, это не единственное новшество в российском образовании. Как писал Life.ru, с 1 сентября ученики на углублённой информатике начнут изучать искусственный интеллект.