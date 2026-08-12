Минпросвещения определило оптимальную продолжительность перемен в российских школах

Перемены между уроками в российских школах должны длиться не меньше 10 минут, а большая перемена — 20–30 минут. Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, вместо одной большой перемены можно делать две — по 20 минут после второго и третьего уроков.

Время большой перемены должно быть достаточным, чтобы ученики могли полноценно поесть. Также школам рекомендуют учитывать, сколько человек может одновременно обслужить столовая, чтобы не было очередей и ученики не толпились в течение дня.

Ранее стало известно, что школа не может заставлять родителей регистрировать детей на образовательных цифровых платформах. Закон оставляет за семьями право выбора, и каждая семья сама решает, участвовать в цифровизации или нет. Если родители хотят отказаться от регистрации, нужно написать заявление на имя директора школы, указав, что они не согласны на обработку персональных данных ребёнка. Заявление подаётся в двух экземплярах — один остаётся у родителей с отметкой о приёме.