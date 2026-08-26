Диетолог объяснила, почему пропуск завтрака осенью опаснее переохлаждения

Осенью мы привыкли кутаться в шарфы и пить горячий чай, но главная защита от простуд — вовсе не одежда. Врач-диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» предупреждает: риск заболеть в межсезонье сильно возрастает, если вы пропускаете завтрак и делаете долгие перерывы между приёмами пищи. Организм и так работает на пределе, адаптируясь к холоду и борясь с вирусами, а голод только ослабляет его.

Когда человек голоден, он склонен съедать больше, и выбор часто падает на жирные и калорийные продукты. Это логично: организм просит энергии. Однако такой подход приводит к перееданию и лишней нагрузке на пищеварение. Вместо двух-трёх обильных трапез Королева советует питаться 4–5 раз в день небольшими порциями.

Завтрак должен быть в первый час после пробуждения. Это не просто традиция, а необходимость: утренняя еда заряжает энергией и даёт полезные вещества, чтобы пережить рабочий день без срывов на вредные перекусы. Если пропустить завтрак, к обеду вы рискуете съесть лишнего, а к вечеру — переесть и лечь спать с тяжестью в животе.

А ранее россиянам рассказали, как избежать депрессии с наступлением осени. По словам специалиста, осенью важно сохранять комфортный ритм и заранее планировать отдых: от нескольких свободных часов в неделю до небольшого отпуска или выходных в октябре и ноябре.