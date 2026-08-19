Вот и лето прошло: Как избежать депрессии с наступлением осени

Апатия после насыщенного лета не должна становиться поводом для чувства вины, считает клинический психолог Дарья Сальникова. По её словам, эмоциональные подъёмы и спады естественны, поэтому требовать от себя одинаковой продуктивности круглый год не стоит.

Осенью важно сохранять комфортный ритм и заранее планировать отдых: от нескольких свободных часов в неделю до небольшого отпуска или выходных в октябре и ноябре. Такая точка опоры помогает снизить тревогу и спокойнее перестроиться на новый сезон.

«И если вы будете знать, что после бодрого состояния неизбежно наступит период апатии, вы перестанете винить себя за это. Побудете в таком состоянии некоторое время и пойдёте дальше», — объяснила собеседница «Радио 1».

Она также призвала учитывать естественную смену сезонов: световой день сокращается, становится холоднее, а организму требуется время на перестройку. Люди не роботы, поэтому усталость и временный спад настроения вполне закономерны.

Ранее психолог рассказывала, почему однообразный отдых может привести к эмоциональному выгоранию. Для восстановления полезно чередовать спокойные периоды с активностью и ориентироваться на собственные потребности.