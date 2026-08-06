«Эмоции нельзя прятать в карманы»: Может ли человек быть счастливым постоянно

Постоянное ощущение счастья недостижимо, поскольку радость и другие положительные эмоции возникают лишь на определённое время, уверена врач-психосоматолог Екатерина Тур. По её словам, именно повторение таких состояний делает жизнь человека лучше.

В беседе с «Радио 1» специалист отметила, что люди нередко создают идеальный образ, которому стараются соответствовать. Они пытаются всегда выглядеть позитивными, улыбаться и спокойно реагировать на происходящее.

Однако человек не может постоянно испытывать только приятные эмоции. Стремление сохранять радость в любой ситуации превращается в автоматическое поведение и не отражает реального внутреннего состояния.

«Постоянно ходить и улыбаться – это, как минимум, странно. У нас же и негативные эмоции есть тоже, их нельзя прятать в карманы», — заключила эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин назвал родительство самым большим счастьем для человека. Глава государства подчеркнул, что своим жизненным выбором многодетные родители показывают важность подлинных семейных ценностей.