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6 августа, 07:16

«Эмоции нельзя прятать в карманы»: Может ли человек быть счастливым постоянно

Психосоматолог Тур: Постоянное ощущение счастья превращает людей в роботов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Постоянное ощущение счастья недостижимо, поскольку радость и другие положительные эмоции возникают лишь на определённое время, уверена врач-психосоматолог Екатерина Тур. По её словам, именно повторение таких состояний делает жизнь человека лучше.

В беседе с «Радио 1» специалист отметила, что люди нередко создают идеальный образ, которому стараются соответствовать. Они пытаются всегда выглядеть позитивными, улыбаться и спокойно реагировать на происходящее.

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Однако человек не может постоянно испытывать только приятные эмоции. Стремление сохранять радость в любой ситуации превращается в автоматическое поведение и не отражает реального внутреннего состояния.

«Постоянно ходить и улыбаться – это, как минимум, странно. У нас же и негативные эмоции есть тоже, их нельзя прятать в карманы», — заключила эксперт.

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Борис Эльфанд
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