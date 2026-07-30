Россиянам объяснили, как вырваться из «дня сурка» и вернуть интерес к жизни

Ощущение «дня сурка» появляется, когда жизнь превращается в набор привычных действий, а желания отходят на второй план. В какой-то момент человеку становится невыносимо скучно, не хватает энергии и ощущения движения вперёд, рассказала Леди Mail психолог Кадрия Велес.

По её словам, сначала важно остановиться и честно спросить себя, что сейчас радует, вдохновляет и чего на самом деле хочется. Затем нужно признать, что рутина уже затянула, и понять, какие внутренние причины привели к этому состоянию.

Выбраться из замкнутого круга помогут небольшие перемены: нарушить привычный график, сходить на танцы, в театр, съездить в новое место или просто чаще гулять. Эксперт также рекомендовала составить список желаний и выбрать те, которые можно исполнить уже сейчас.

Кроме того, вернуть жизни импульс помогут цели, внимание к собственным достижениям и самореализация. Специалист отметила, что человеку важно находить применение своим талантам, делиться знаниями с другими и делать то, что даёт ощущение смысла и нужности.

Ранее психолог дала советы, как справиться с нарастающим чувством недовольства от жизни и выбраться из «Дня сурка». В первую очередь она посоветовала каждое утро писать цели, которые вы хотите достичь в течение ближайших 24 часов.