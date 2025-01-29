Россиянам перечислили способы борьбы с бесконечным «Днём сурка»

Психолог Ольга Буянова дала советы, как справиться с нарастающим чувством недовольства от жизни и выбраться из «Дня сурка». В первую очередь она посоветовала каждое утро писать цели, которые вы хотите достичь в течение ближайших 24 часов. Это займёт совсем мало времени, но поможет собраться и почувствовать свою значимость.

«Вы знаете, достаточно двух минут для того, чтобы самому себе это написать и понять, что я сегодня такого сделаю, за что я буду принимать себя, любить и благодарить этот мир. А в конце дня очень важно написать те дары, которые вы получили от этого мира», — отмечает специалист в интервью Пятому каналу.

Россиянам подсказали способы борьбы с бесконечным «Днём сурка». Видео © Пятый канал

Во-вторых, важно научиться принимать себя, своё окружение и обстоятельства. Как только удастся поменять внутреннее мироощущение, вы получите приятный бонус — взглянете на мир другими глазами и сможете легко принимать решения в сложных ситуациях.