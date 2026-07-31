Интуиция или совпадение? Как мозг редактирует память и погружает нас в мир иллюзий

Интуиция чаще связана с накопленным опытом, эмоциями, тревогами и скрытыми желаниями, а не с мистическими способностями, рассказал доктор психологических наук Андрей Цветков в подкасте на «Радио 1». По его словам, мозг постоянно ищет закономерности, поэтому человек может воспринимать яркое совпадение как предчувствие.

Такой эффект возникает из-за избирательной памяти. За день люди вспоминают множество знакомых и событий, однако быстро забывают мысли, за которыми ничего не последовало. Если же после воспоминания происходит неожиданная встреча или звонок, совпадение надолго остаётся в памяти и кажется доказательством особой интуиции.

«Если наше предчувствие не сбывается, нам гораздо проще его не запоминать. Автобиографическая память редактируется очень сильно», — подчеркнул эксперт.

На восприятие также влияет самосбывающееся пророчество. Ожидая определённого события, человек может неосознанно совершать действия, которые повышают вероятность нужного результата. При этом внутренний голос может быть полезен в знакомой сфере. Опытный специалист способен быстро заметить небольшие сигналы и принять решение ещё до того, как выстроит полную логическую цепочку.

Однако интуицию важно отличать от тревоги, которая обычно требует немедленных действий и заставляет представлять худшие сценарии. Важно учитывать обстоятельства, прошлый опыт и собственное эмоциональное состояние. Человеку стоит доверять не абстрактному предчувствию, а своей способности наблюдать, анализировать информацию и принимать взвешенные решения, заключил специалист.

К слову, если вам кажется, что внутри заговорила интуиция, это может быть тревога в маске пророка. Life.ru выяснил, как отличить реальный внутренний сигнал от паники, которая накручивает катастрофу из паузы в переписке, и существует ли то самое «паучье чутьё».