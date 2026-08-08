Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 11:34

«Иллюзия контроля»: Кардиолог объяснил, получится ли победить высокий холестерин диетой

Кардиолог Васильев: Диета снижает холестерин лишь на 10%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Диета способна снизить уровень холестерина примерно на 10%, однако в некоторых случаях этого недостаточно и требуется медикаментозная терапия. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кардиолог Сергей Васильев.

Специалист отметил, что говорить о холестерине как о едином показателе неправильно. В организме есть разные фракции липопротеинов, которые по-разному связаны с сердечно-сосудистыми рисками. При этом значительная часть холестерина поступает не с пищей, а вырабатывается самим организмом. По словам врача, около 90% вещества синтезируется в печени, тогда как на продукты приходится примерно 10–15%.

Поэтому изменение рациона действительно может повлиять на показатели, но возможности такого подхода ограничены. Как отметил Васильев, жёсткая диета способна дать снижение примерно на 10%, тогда как при необходимости более существенной коррекции только питания может оказаться недостаточно.

Кардиолог также обратил внимание, что риск атеросклероза зависит не только от уровня холестерина. На состояние сосудов влияют, в частности, курение, повышенное давление, ожирение и диабет. Полностью отказываться от животных продуктов ради нормализации показателей специалист также не считает универсальным решением.

Важнее комплексный подход: рациональное питание, отказ от курения и оценка сердечно-сосудистых рисков врачом. Тактика лечения, по словам Васильева, должна подбираться индивидуально. В зависимости от состояния человека специалист может рекомендовать изменение образа жизни, диету и медикаментозную терапию.

Не верьте мифам! Диетолог раскрыл, влияют ли орехи на уровень холестерина
Не верьте мифам! Диетолог раскрыл, влияют ли орехи на уровень холестерина

Ранее сообщалоь, что здоровым людям рекомендуется впервые проверять уровень холестерина с 25 лет, а затем повторять анализ раз в пять лет, рассказала кардиолог-липидолог Екатерина Паукова. После 40 лет мужчинам и после 50 лет женщинам обследование советуют проходить раз в 1–2 года, а после 65 лет — ежегодно.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ЗОЖ
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar