«Иллюзия контроля»: Кардиолог объяснил, получится ли победить высокий холестерин диетой

Диета способна снизить уровень холестерина примерно на 10%, однако в некоторых случаях этого недостаточно и требуется медикаментозная терапия. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кардиолог Сергей Васильев.

Специалист отметил, что говорить о холестерине как о едином показателе неправильно. В организме есть разные фракции липопротеинов, которые по-разному связаны с сердечно-сосудистыми рисками. При этом значительная часть холестерина поступает не с пищей, а вырабатывается самим организмом. По словам врача, около 90% вещества синтезируется в печени, тогда как на продукты приходится примерно 10–15%.

Поэтому изменение рациона действительно может повлиять на показатели, но возможности такого подхода ограничены. Как отметил Васильев, жёсткая диета способна дать снижение примерно на 10%, тогда как при необходимости более существенной коррекции только питания может оказаться недостаточно.

Кардиолог также обратил внимание, что риск атеросклероза зависит не только от уровня холестерина. На состояние сосудов влияют, в частности, курение, повышенное давление, ожирение и диабет. Полностью отказываться от животных продуктов ради нормализации показателей специалист также не считает универсальным решением.

Важнее комплексный подход: рациональное питание, отказ от курения и оценка сердечно-сосудистых рисков врачом. Тактика лечения, по словам Васильева, должна подбираться индивидуально. В зависимости от состояния человека специалист может рекомендовать изменение образа жизни, диету и медикаментозную терапию.

Ранее сообщалоь, что здоровым людям рекомендуется впервые проверять уровень холестерина с 25 лет, а затем повторять анализ раз в пять лет, рассказала кардиолог-липидолог Екатерина Паукова. После 40 лет мужчинам и после 50 лет женщинам обследование советуют проходить раз в 1–2 года, а после 65 лет — ежегодно.