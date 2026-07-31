Не верьте мифам! Диетолог раскрыл, влияют ли орехи на уровень холестерина

Орехи могут поддерживать работу мозга благодаря содержащимся в них жирам, полифенолам и ферментам, заявил диетолог Роман Пристанский. По его словам, эти вещества участвуют в выработке гормонов и помогают улучшать доставку питательных веществ к тканям мозга.

Особенно полезными специалист назвал грецкие орехи. Они содержат компоненты, которые благоприятно влияют на капиллярную сеть и кровоснабжение мозга, поэтому мнение о пользе орехов для умственной деятельности имеет под собой основания.

При этом опасения, мол орехи повышают уровень «вредного» холестерина, эксперт назвал мифом. Этот показатель чаще связан с недостатком белка в рационе, поскольку именно белок помогает связывать холестерин и направлять его на переработку.

В некоторых схемах питания для снижения уровня холестерина, напротив, увеличивают долю белковых продуктов и орехов. Употреблять их с осторожностью следует людям с аллергией, а также детям, которым новый продукт нужно вводить в рацион постепенно.

«Употреблять орехи лучше в сыром или сушёном виде без добавок», — заключил собеседник «Радио 1».

К слову, орехи, семечки и сухофрукты считаются одним из самых популярных полезных перекусов. Однако для сохранения свежести и полезных свойств таким продуктам необходимы правильные условия хранения, выяснил Life.ru.