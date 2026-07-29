Никакого мяса и помидоров: Названы продукты, которые мешают летнему детоксу

В летний зной организм сам просит лёгкой пищи, и многие переходят на чистое питание, устраивая разгрузочные дни или длительные детоксы. Кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко рассказала, как правильно очищать организм без вреда.

Специалист в разговоре с «Радио 1» рекомендовала полностью отказаться от красного мяса, особенно людям старше пятидесяти лет. По её словам, этот продукт разгоняет биохимические процессы, ведущие к старению и усиленной гибели клеток.

Из рациона в период детоксикации врач посоветовала убрать и белое мясо. Основу меню должна составить вся палитра овощей, однако баклажаны, помидоры и перец Мойсенко также рекомендовала исключить.

Эти овощи, как и щавель со шпинатом, она отнесла к тяжёлым продуктам, закисляющим организм. В качестве альтернативы диетолог предложила свекольник, суп из кабачков, брокколи или цветной капусты, а также ягодные смузи.

Коснулась эксперт и физической активности. Тяжёлые тренировки лучше заменить лёгкими прогулками, пробежками и игровыми видами спорта.

В завершение Мойсенко отметила, что баня и сауна также способствуют детоксикации. Очищение через кожу она назвала важной частью процесса оздоровления.

Ранее врач-диетолог прокомментировала набравший популярность в соцсетях эксперимент, в ходе которого москвичка месяц питалась одной шаурмой и зафиксировала снижение веса и холестерина. Специалист призвала не обольщаться красивыми цифрами, пояснив, что подобные единичные случаи лишь доказывают обманчивость интерпретации лабораторных показателей, но не превращают фастфуд в полезный продукт.