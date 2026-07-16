Без мяса, но с энергией: Как перейти на растительный рацион и не падать в обморок
Нутрициологи посоветовали россиянам отказываться от мяса постепенно
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty
Всё больше людей пересматривают своё питание, отказываясь от мяса. Но резкий переход может привести к слабости, голоду и проблемам со здоровьем. Общественная Служба Новостей узнала у экспертов, как сделать этот шаг безопасно.
Главная ошибка новичков — исключить мясо за один день. Организм теряет источник железа, витамина B12 и белка, что вызывает упадок сил, постоянное чувство голода и даже разрушение мышц. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют действовать поэтапно.
Сначала убирают переработанное мясо — колбасы и сосиски. Затем заменяют свинину на птицу или рыбу. На третьем этапе исключают говядину и баранину, добавляя бобовые — фасоль, чечевицу, нут. Самый сложный шаг — отказ от курицы. Если вы прошли все этапы, рацион стал полностью вегетарианским.
Врачи советуют следить за уровнем ферритина, йода и микрофлорой. Добавляйте овощи постепенно, чтобы избежать вздутия, и не забывайте о консультации со специалистом.
Ранее СМИ рассказывали, что на российских птицефабриках стали сокращать работников из-за снижения прибыльности самой отрасли. Таким образом, рентабельность бизнеса рухнула до 6–7% при обычном уровне около 15% из-за роста затрат, дорогих кредитов и конкуренции с производителями из Китая.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.