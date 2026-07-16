Всё больше людей пересматривают своё питание, отказываясь от мяса. Но резкий переход может привести к слабости, голоду и проблемам со здоровьем. Общественная Служба Новостей узнала у экспертов, как сделать этот шаг безопасно.

Главная ошибка новичков — исключить мясо за один день. Организм теряет источник железа, витамина B12 и белка, что вызывает упадок сил, постоянное чувство голода и даже разрушение мышц. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют действовать поэтапно.

Сначала убирают переработанное мясо — колбасы и сосиски. Затем заменяют свинину на птицу или рыбу. На третьем этапе исключают говядину и баранину, добавляя бобовые — фасоль, чечевицу, нут. Самый сложный шаг — отказ от курицы. Если вы прошли все этапы, рацион стал полностью вегетарианским.

Врачи советуют следить за уровнем ферритина, йода и микрофлорой. Добавляйте овощи постепенно, чтобы избежать вздутия, и не забывайте о консультации со специалистом.

Ранее СМИ рассказывали, что на российских птицефабриках стали сокращать работников из-за снижения прибыльности самой отрасли. Таким образом, рентабельность бизнеса рухнула до 6–7% при обычном уровне около 15% из-за роста затрат, дорогих кредитов и конкуренции с производителями из Китая.