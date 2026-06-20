«Хрустящий, ароматный, нежный»: Раскрыт секрет идеальных чебуреков

Шеф-повар Евгений Мещеряков не является поклонником нестандартных вариаций чебуреков и считает, что классическое блюдо должно оставаться мясным. По его словам, приготовить вкусные чебуреки можно и дома, не обязательно искать заведения с высоким рейтингом.

Базовый набор ингредиентов при этом остаётся простым: мука, вода, соль, масло и мясо. Для начинки эксперт использует телятину, добавляя к фаршу лук, немного минеральной воды и зелень для сочности. Ключ к удачному чебуреку — правильно подготовленный фарш, который при жарке даёт бульон внутри и сочетается с хрустящей корочкой снаружи.

«Секрет хорошего чебурека в правильном мясе и соотношении бульона с мясом внутри изделия. Чтобы он снаружи был хрустящим, а внутри ароматным, нежным и с пропиткой бульоном», — подчеркнул собеседник 360.ru.