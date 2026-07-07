Российские птицеводы начали сокращать сотрудников и инвестиции в производство

Российские птицефабрики начали сокращать персонал на фоне ухудшения рентабельности бизнеса, сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка. По их данным, в 2026 году производители курятины столкнулись с самым серьёзным падением экономических показателей за последние несколько лет.

В первом полугодии средняя рентабельность в отрасли снизилась до 6–7% при нормальном уровне около 15%. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов: рост себестоимости, дорогие кредиты из-за жёсткой политики ЦБ и усиление конкуренции со стороны китайских производителей.

Компании из КНР, как отмечают участники рынка, могут снижать цены за счёт господдержки. В результате часть крупных российских игроков начала оптимизировать расходы. Одной из мер стало сокращение сотрудников, поскольку при текущих показателях бизнесу всё сложнее сохранять прежнюю структуру затрат.

Напомним, в мае отечественные птицефабрики вышли с инициативой установить для яиц категории С1 нижнюю и верхнюю планку стоимости. По словам производителей, сейчас ритейлеры на торгах задают стартовый ценник ниже издержек.