В Германии ввели ограничения на покупку яиц из-за их дефицита

В Германии снова возникли проблемы с поставками куриных яиц: некоторые торговые сети начали ограничивать продажи. Покупателям в отдельных магазинах разрешают приобрести не больше двух упаковок за один визит.

Как пишет газета Bild, причиной новой волны дефицита стали вспышки болезни Ньюкасла среди кур-несушек в Европе. Из-за сокращения производства на рынке появились перебои, а часть магазинов была вынуждена пересмотреть правила продажи продукта.

«Дискаунтер Netto ApS & Co. KG вводит ограничения на продажу яиц во всех своих филиалах. С настоящего момента действует правило: не более двух упаковок на одного покупателя за один визит», – говорится в публикации.

В компании Netto подтвердили введение лимитов, объяснив их сложностями с поставками на европейском рынке птицеводческой продукции. При этом крупная сеть Rewe пока не сообщала о полном дефиците, однако уже сократила ассортимент доступных вариантов яиц.

Проблемы с яйцами в Германии уже возникали. Весной из-за вспышек птичьего гриппа в стране наблюдалась нехватка продукции, а перед Пасхой цены на оставшиеся яйца в некоторых городах выросли в несколько раз.

Ранее Life.ru писал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил о крупнейшем вкладе ФРГ в новый пакет военной помощи Украине. Берлин планирует стать главным участником программы поддержки среди стран НАТО, однако точный размер своей доли власти пока не раскрыли. Общий объём обсуждаемого пакета оценивается примерно в 70 миллиардов евро.