Рекордное нашествие нутрий угрожает дамбам и экосистеме Германии

В Германии стремительное распространение нутрий вызывает обеспокоенность экологов и охотничьих организаций. По данным газеты Bild, которая ссылается на Германский охотничий союз (DJV), инвазивный вид уже оказывает заметное влияние на экосистему и инфраструктуру.

Специалисты отмечают, что нутрии активно разрушают тростниковые заросли, что приводит к сокращению среды обитания птиц, рыб и амфибий. Кроме того, их норы и ходы подрывают устойчивость противопаводковых дамб, создавая дополнительные риски для защиты от наводнений.

Охотничьи организации характеризуют ситуацию как «нашествие», отмечая резкий рост численности животных. В ответ в стране существенно увеличились масштабы их отстрела. По данным DJV, в сезоне 2024–2025 годов в Германии было добыто более 130 тысяч нутрий — на 14,5 тысячи больше, чем годом ранее. По сравнению с показателями двух десятилетий назад рост численности оценивается примерно в 1700%.

Представители союза объясняют расширение ареала тем, что нутрии, завезённые из Южной Америки, активно осваивают немецкие водоёмы. Наиболее сложная ситуация наблюдается в регионах с развитой речной сетью, включая бассейны Рейна, Везера, Эмса и Эльбы, где сформировались наиболее благоприятные условия для их обитания. Наибольшее количество животных было отстреляно в Нижней Саксонии и Северном Рейне — Вестфалии, которые остаются ключевыми зонами распространения вида.

Тем временем в Японии продолжается нашествие медведей. Власти бьют тревогу. В городе Уцуномия даже закрыли все школы. Ситуация с дикими животными в стране остаётся напряжённой. По данным местных служб, в текущем году зарегистрировано около 50 тысяч сообщений о появлении медведей — это рекордный показатель. Наиболее часто такие случаи происходят на северо-востоке Японии, однако в последние месяцы хищники всё чаще фиксируются и в более южных районах, вплоть до территорий, расположенных относительно недалеко от Токио.