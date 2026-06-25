«Комариный апокалипсис» пришёл ещё в четыре региона России

В нескольких регионах России — в том числе в Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской, Томской и Омской областях — зафиксировано массовое нашествие комаров и мошек. Об этом сообщает SHOT.

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По словам местных жителей, насекомые в большом количестве атакуют людей на улице, садятся на одежду и открытые участки тела, вызывая многочисленные укусы и раздражение кожи. Особенно тяжело приходится детям и животным — фиксируются сильные покраснения, отёки и следы укусов. В некоторых случаях пострадали домашние питомцы.

Специалисты рекомендуют по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе, а при выходе использовать закрытую светлую одежду с длинными рукавами.

Ранее Life.ru сообщал о массовом нашествии мошки в Астраханской области. Насекомые доставляют серьёзные неудобства жителям региона, вынуждая многих использовать защитную одежду и репелленты во время пребывания на улице.