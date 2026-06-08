По Астрахани летают тяжёлые тучи из мошкары — местные спасаются в защитных костюмах

Астрахань столкнулась с невиданным нашествием мошек. Насекомые облепляют людей, машины и любые открытые поверхности. По словам местных жителей, в некоторых районах выйти на улицу без защиты почти невозможно. Об этом сообщает SHOT.

Астрахань столкнулась с нашествием мошек. Видео © Telegram / SHOT

Особенно много мошки рядом с водоёмами, в том числе на Петровской набережной. Обычно сезон начинается в конце мая, но горожане утверждают, что такого количества насекомых давно не видели. Мошки летят в лицо, попадают в рот и нос, садятся на открытые участки тела. Некоторые жители надевают защитные костюмы перед выходом из дома.

По словам врачей, мелких летающих насекомых находят у пациентов даже в желудке. Жители жалуются, что прогулки и обычные дела на улице превратились в испытание. Мошки опасны не только количеством. При укусе они могут повреждать верхний слой кожи, из-за чего появляется сильный зуд. У некоторых людей последствия доходят до аллергической реакции.

Ранее похожее нашествие зафиксировали в Мамадышском районе Татарстана, где местные жители жаловались на резкий рост числа комаров. Кровососущих насекомых стало так много, что люди пытаются отбиваться от них всем, что окажется под рукой: полотенцами, газетами и пластиковыми бутылками.