Хоть сачком загребай: Комариные тучи обрушились на Татарстан

В Мамадышском районе Татарстана местные жители столкнулись с массовым появлением комаров. Кровососущих насекомых так много, что люди ловят их подручными средствами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

Для защиты от «нашествия» местные жители использовали в том числе сачки для ловли насекомых. В результате борьбы удалось собрать целую банку комаров, пойманных на участке. Несмотря на такую активность насекомых, пострадавших от них нет.

Ранее жители центральной части России, Урала и Алтая сообщили о раннем появлении комаров и предположили, что в этом сезоне их численность заметно выросла. Однако специалисты не подтверждают рост популяции насекомых. Показатели остаются в пределах многолетней нормы. Ощущение «нашествия» связано не с увеличением численности, а с погодными условиями.