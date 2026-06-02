ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 15:26

Хоть сачком загребай: Комариные тучи обрушились на Татарстан

В Татарстане сняли на видео полчища комаров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Digital Images Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Digital Images Studio

В Мамадышском районе Татарстана местные жители столкнулись с массовым появлением комаров. Кровососущих насекомых так много, что люди ловят их подручными средствами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

Армия комаров напала на жителей Татарстана. Видео © Telegram / Mash Iptash

Для защиты от «нашествия» местные жители использовали в том числе сачки для ловли насекомых. В результате борьбы удалось собрать целую банку комаров, пойманных на участке. Несмотря на такую активность насекомых, пострадавших от них нет.

В Алтайском крае проснувшиеся комары массово атакуют людей и скот
В Алтайском крае проснувшиеся комары массово атакуют людей и скот

Ранее жители центральной части России, Урала и Алтая сообщили о раннем появлении комаров и предположили, что в этом сезоне их численность заметно выросла. Однако специалисты не подтверждают рост популяции насекомых. Показатели остаются в пределах многолетней нормы. Ощущение «нашествия» связано не с увеличением численности, а с погодными условиями.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Общество
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar