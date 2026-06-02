Учёный объяснил «аномальное нашествие» комаров в России

Жители центральной части страны, Урала и Алтая столкнулись с ранней активностью комаров. Многие россияне посчитали, что в этом году кровососов особенно много. Однако заведующий лабораторией защиты леса от вредных насекомых НИИ лесоводства Юрий Гниненко заявил, что это не так.

По его словам, численность особей находится в пределах многолетней нормы.

Апрельское и майское тепло просто ускорило пробуждение мошки. Энтомолог оценивает сдвиг сроков примерно в две недели, однако похолодание замедлило процесс.

«Никакого аномального нашествия, вспышки размножения комаров нет», — заверил учёный в беседе с «Подъёмом». Он добавил, что некоторое превышение средних показателей не выходит за границы естественных колебаний.

Схожая ситуация сложится с оводами и слепнями. Они тоже появятся раньше привычного графика, но катастрофического роста популяции не предвидится.

Гниненко напомнил, что комар остаётся самым опасным животным на планете, переносящим инфекции как от человека к человеку, так и от диких грызунов. Чтобы обезопасить себя, необходимо пользоваться индивидуальной защитой и регулярно менять репелленты. В противном случае у паразитов меняется метаболизм и вырабатывается резистентность.

«Надо средства защиты чередовать. Чтобы ты пошёл в лес и не привлекал комаров», — резюмировал эксперт.