«Черви в глазах и под кожей»: Россиян предупредили о заражении паразитами через комаров

Россияне всё чаще заражаются дирофиляриозом через укусы комаров. При недуге под кожей и даже в глазах развиваются круглые черви, предупредил врач-терапевт Евгений Тарасов. По его словам, редкое паразитарное заболевание не типично для человека, но случаи заражения фиксируются.

Главная особенность недуга в том, что личинки попадают в организм не через грязные руки или еду, а исключительно через укус инфицированного комара. Основными хозяевами паразита являются заражённые животные, подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«При укусе, например, заражённой собаки, комар вместе с кровью всасывает микроскопические личинки паразита. <...> При следующем [укусе] человека личинки попадают ему под кожу», — отметил эксперт.

Ранее эксперты назвали самые эффективные средства от комаров для дома и квартиры. В частности, они рекомендовали использовать фумигаторы, а также ставить на окна москитные сетки.