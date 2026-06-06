Живая тьма закрыла небо: Пляжный отдых в Бурятии превратился в хоррор из-за нашествия комаров
Полчища комаров заполонили пляж в Бурятии и атаковали машину отдыхающих
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Отдых у озера Щучье в Бурятии обернулся для местных жителей неожиданным испытанием. Люди приехали на пляж, но обнаружили берег, полностью занятый насекомыми. Комары окружили автомобиль со всех сторон. Пассажирам пришлось остаться внутри салона — выйти на природу оказалось невозможно.
Полчища комаров атаковали машину в Бурятии. Видео © Telegram / SHOT
На видео, которое сняли очевидцы, рой насекомых заметно ухудшает видимость. На расстоянии нескольких метров предметы различаются с трудом. Крупные комары заполонили пространство над озером. Насекомые летают настолько плотно, что местами закрывают небо.
Энтомологи прогнозируют: активный лёт комаров в регионе продлится ещё около двух недель. Жителям и туристам стоит запастись репеллентами и защитной одеждой.
Ранее похожая ситуация сложилась в Мамадышском районе Татарстана. Там местные жители также столкнулись с массовым появлением комаров. Кровососущих насекомых стало так много, что люди ловят их подручными средствами — полотенцами, газетами и пластиковыми бутылками.
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