Живая тьма закрыла небо: Пляжный отдых в Бурятии превратился в хоррор из-за нашествия комаров

Отдых у озера Щучье в Бурятии обернулся для местных жителей неожиданным испытанием. Люди приехали на пляж, но обнаружили берег, полностью занятый насекомыми. Комары окружили автомобиль со всех сторон. Пассажирам пришлось остаться внутри салона — выйти на природу оказалось невозможно.

Полчища комаров атаковали машину в Бурятии. Видео © Telegram / SHOT

На видео, которое сняли очевидцы, рой насекомых заметно ухудшает видимость. На расстоянии нескольких метров предметы различаются с трудом. Крупные комары заполонили пространство над озером. Насекомые летают настолько плотно, что местами закрывают небо.

Энтомологи прогнозируют: активный лёт комаров в регионе продлится ещё около двух недель. Жителям и туристам стоит запастись репеллентами и защитной одеждой.

Ранее похожая ситуация сложилась в Мамадышском районе Татарстана. Там местные жители также столкнулись с массовым появлением комаров. Кровососущих насекомых стало так много, что люди ловят их подручными средствами — полотенцами, газетами и пластиковыми бутылками.