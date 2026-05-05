5 мая, 07:19

Ниже себестоимости не продадим: Птицеводы требуют жёстких границ цен на яйца

Обложка © Life.ru

Отечественные птицефабрики вышли с инициативой установить для яиц категории С1 нижнюю и верхнюю планку стоимости – как при оптовых закупках, так и на полках магазинов. Подготовленную отраслевиками презентацию и данные своих источников на аграрном рынке изучил «Коммерсантъ».

По словам производителей, сейчас ритейлеры на торгах задают стартовый ценник ниже издержек и урезают объёмы заказов, чтобы продавить невыгодные условия. При этом идея регулирования цен на социально значимые продукты обсуждается с лета, но господдержки не получила, и бизнес начал самостоятельные переговоры с властями, причём аналогичное предложение в ФАС направили уже и картофелеводы.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев пояснил изданию, что после майских праздников закупочная стоимость яиц рухнула вдвое на фоне роста производства и вялого спроса. Рентабельность отрасли, по его словам, обнулилась или ушла в минус, а главная проблема – перепроизводство, которое душит любые попытки поднять цены.

Средняя розничная цена десятка яиц в марте составила 113,8 рубля – всего плюс три процента к прошлому году, тогда как инфляция почти вдвое выше, а себестоимость растёт быстрее. Источники издания в сетях идею птицеводов отвергают: они уверены, что потолок и пол цен только поломают рыночные механизмы.

Глава ФАС: Яйца в России стали дешеветь, цены регулируются рынком
Ранее стало известно, что ФАС взялась за проверку розничных цен на базовые продукты питания — в фокусе внимания регулятора куриные яйца и питьевое молоко. Ведомство уже направило официальные запросы ключевым розничным сетям страны, чтобы оценить, насколько законно магазины формируют конечные цены для покупателей.

Вероника Бакумченко
