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2 июля, 08:44

Рынок колбасит: Россияне массово отказываются от любимого продукта

Россияне стали реже покупать колбасу в магазинах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россияне стали реже покупать колбасу в натуральном выражении, но дело не только в экономии. По данным аналитической компании NTech, в первом квартале 2026 года снизились продажи сосисок, сарделек, полукопчёных, варёно-копчёных, сырокопчёных и сыровяленых изделий.

Исключением стали варёные колбасы, ветчина, копчёности и готовая нарезка. Последняя прибавила 13,6%, что аналитики связывают с растущим спросом на быстрые перекусы. При этом в деньгах почти все категории продолжают расти — в основном из-за повышения цен.

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Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов считает рост копчёностей скорее временным колебанием, а не разворотом рынка. В отрасли отмечают, что колбаса всё сильнее конкурирует с более доступными источниками белка — яйцами, молочными продуктами и охлаждённой птицей.

По оценке представителей мясопереработчиков, меняются и привычки покупателей: люди чаще выбирают готовую еду или продукты, которые помогают быстро приготовить ужин. Производителям теперь приходится перестраивать ассортимент, делать ставку на понятный состав и заново доказывать потребителю ценность своей продукции, сообщает RG.ru.

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К слову, половина россиян ежедневно употребляет кондитерские изделия, а 23% граждан каждый день едят колбасу и потребляют избыточное количество соли. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Борис Эльфанд
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