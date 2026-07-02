Рынок колбасит: Россияне массово отказываются от любимого продукта

Россияне стали реже покупать колбасу в натуральном выражении, но дело не только в экономии. По данным аналитической компании NTech, в первом квартале 2026 года снизились продажи сосисок, сарделек, полукопчёных, варёно-копчёных, сырокопчёных и сыровяленых изделий.

Исключением стали варёные колбасы, ветчина, копчёности и готовая нарезка. Последняя прибавила 13,6%, что аналитики связывают с растущим спросом на быстрые перекусы. При этом в деньгах почти все категории продолжают расти — в основном из-за повышения цен.

Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов считает рост копчёностей скорее временным колебанием, а не разворотом рынка. В отрасли отмечают, что колбаса всё сильнее конкурирует с более доступными источниками белка — яйцами, молочными продуктами и охлаждённой птицей.

По оценке представителей мясопереработчиков, меняются и привычки покупателей: люди чаще выбирают готовую еду или продукты, которые помогают быстро приготовить ужин. Производителям теперь приходится перестраивать ассортимент, делать ставку на понятный состав и заново доказывать потребителю ценность своей продукции, сообщает RG.ru.

К слову, половина россиян ежедневно употребляет кондитерские изделия, а 23% граждан каждый день едят колбасу и потребляют избыточное количество соли. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.