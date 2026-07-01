Не вешайте лапшу на уши! Как выбрать реально твёрдые сорта среди поддельных макарон

Каждая четвёртая пачка макарон, заявленных как изделия из твёрдых сортов пшеницы, может оказаться фальсификатом. Об этом сообщили в Национальной ассоциации производителей макаронных изделий со ссылкой на исследования Испытательного центра НИИ хлебопекарной промышленности.

По оценке экспертов, около 180 тысяч тонн таких макарон на российских прилавках фактически не соответствуют заявленному качеству. Производители нередко добавляют слишком много муки из мягкой пшеницы, хотя с 1 августа 2024 года для продукции группы А её доля не должна превышать 5%.

Такие макароны не считаются опасными, но уступают настоящим изделиям из твёрдых сортов по вкусу, пользе и качеству варки. Проверка 42 брендов показала, что у 18 из них доля «мягкой» муки превышала 25%, то есть была в пять раз выше нормы. Ещё три производителя допустили превышение примерно до 10%

«Мы методично проверяем каждую партию. И методика у нас точная: иммуноферментный анализ. Ошибок быть не может», — подчеркнула руководитель Испытательного центра НИИХП Светлана Смирнова.

Итак, маркировка «группа А» на упаковке макарон не всегда гарантирует, что продукт действительно сделан из твёрдых сортов пшеницы. Чтобы не купить вместо качественной пасты более дешёвый вариант с избытком мягкой муки, стоит обращать внимание на внешний вид и состав.

Нужно смотреть на цвет: хорошие макароны обычно имеют янтарно-жёлтый или золотистый оттенок. Бледный, сероватый или слишком белый цвет может указывать на большое количество мягкой муки. Также важно проверить и содержимое пачки: если на дне много крошки, обломков и мучной пыли, качество продукта вызывает вопросы.

Ещё один ориентир — белок: у макарон из твёрдых сортов его должно быть не менее 10,5 грамма на 100 граммов. Качество проявляется и при варке: хорошие макароны не мутят воду, не слипаются и не превращаются в кашу, а держат форму и остаются слегка плотными внутри, если варить их по времени, указанному на упаковке, заключила собеседница RG.ru.

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