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30 июня, 11:07

Китайское пиво стремительно захватывает полки российских магазинов

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Китайское пиво всё заметнее закрепляется на российском рынке и постепенно перестаёт восприниматься как экзотика. После ухода ряда западных производителей и подорожания привычных европейских марок азиатские бренды заняли освободившееся место на полках.

Рост интереса связан сразу с несколькими факторами: сокращением поставок из Европы, изменением структуры импорта, ростом пошлин и поиском более доступной альтернативы. Российский рынок долго ориентировался на западное пиво, но после изменения ситуации покупатели стали чаще обращать внимание на продукцию из Китая.

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Спрос на импортное пиво при этом сохранился, а китайские производители смогли предложить массовому потребителю понятную замену. По итогам 2024 года Китай впервые вошёл в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию, поднявшись сразу с шестого места.

Дополнительным фактором стал ценовой вопрос: на фоне подорожания крепкого алкоголя пиво остаётся одним из самых доступных вариантов для покупателей. Поэтому интерес к китайскому пиву может сохраниться, если оно продолжит сочетать приемлемую цену, узнаваемость и стабильное присутствие в магазинах, сообщает URA.ru.

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Тем временем в Китае сметают с полок российские мёд, муку и берёзовый сок. Продукты из РФ всё увереннее занимают полки в магазинах КНР.

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Борис Эльфанд
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