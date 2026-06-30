Китайское пиво стремительно захватывает полки российских магазинов

Китайское пиво всё заметнее закрепляется на российском рынке и постепенно перестаёт восприниматься как экзотика. После ухода ряда западных производителей и подорожания привычных европейских марок азиатские бренды заняли освободившееся место на полках.

Рост интереса связан сразу с несколькими факторами: сокращением поставок из Европы, изменением структуры импорта, ростом пошлин и поиском более доступной альтернативы. Российский рынок долго ориентировался на западное пиво, но после изменения ситуации покупатели стали чаще обращать внимание на продукцию из Китая.

Спрос на импортное пиво при этом сохранился, а китайские производители смогли предложить массовому потребителю понятную замену. По итогам 2024 года Китай впервые вошёл в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию, поднявшись сразу с шестого места.

Дополнительным фактором стал ценовой вопрос: на фоне подорожания крепкого алкоголя пиво остаётся одним из самых доступных вариантов для покупателей. Поэтому интерес к китайскому пиву может сохраниться, если оно продолжит сочетать приемлемую цену, узнаваемость и стабильное присутствие в магазинах, сообщает URA.ru.

Тем временем в Китае сметают с полок российские мёд, муку и берёзовый сок. Продукты из РФ всё увереннее занимают полки в магазинах КНР.