«Неожиданный фаворит»: В Китае сметают с полок российские мёд, муку и берёзовый сок

Российские продукты всё увереннее занимают полки в Китае. Недавно одна из туристок, гуляя по району Хункоу в Шанхае, наткнулась на магазин с вывеской «Сделано в России». Зайдя внутрь, она не увидела ни одного соотечественника — покупателями были исключительно местные жители, внимательно изучавшие состав на упаковках.

Оказалось, что это не единичная точка, а целая сеть из 19 официальных магазинов по всему Китаю. Проект реализуется при участии Российского экспортного центра и китайских партнёров.

Ассортимент впечатляет: крупы, лапша, маринованные огурцы, красная икра и креветки. Среди напитков — берёзовый сок, который местные блогеры продвигают как иммуноукрепляющее средство. Мёд и мука пользуются особым спросом — китайцы считают нашу муку качественнее местной, пишет «Царьград».

На полках также представлены молочка, пакетированный чай с необычными вкусами и сладости: «Алёнка», печенье «Брянкофи» и шоколад, который редко встречается в самой России — вероятно, его выпускают специально для экспорта. Есть и алкоголь: пиво, медовуха, вино, бальзамы и водка премиальных марок.

Туристка отметила даже «Доширак» — в стране, где своих видов лапши быстрого приготовления сотни, российская версия нашла своего покупателя. Матрёшки же украшают упаковки и стоят на полках как сувениры.

Главное отличие, по её словам, от русских магазинов в США или Германии — там они ориентированы на эмигрантов, а здесь на китайцев, которые искренне интересуются нашими продуктами.

А ранее Life.ru писал, что в магазинах Таиланда раскупают бородинский хлеб, российскую селёдку и икру. Товары не исчезают с витрин уже более полугода, хотя местные жители и туристы разбирают их весьма быстро.