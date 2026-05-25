«Кефир не купить, в квартире — пять человек»: Переезд в Китай стал для россиян культурным шоком

В Китае проживают около 900 тысяч иностранцев, в Поднебесную переезжают и россияне. К примеру, Дарья, живущая там уже десять лет, призналась, что по приезде для неё «шоком было всё». Девушка призналась, что поначалу не могла найти множество привычных продуктов, например, кефир и сейчас не купить.

Андрей Лимарев из Донецка живёт в Китае уже восьмой год. Он занимается поставками товаров и работой с маркетплейсами, а когда он только прилетел в Пекин, агент поселила его в своей квартире ужаснейшего состояния, где помимо него жили ещё пять человек. Вокруг все ездили на мопедах и скутерах. Мужчина с недоумением спрашивал себя: где он оказался, что это за страна: Вьетнам, Таиланд, Индия?

Фотограф Пётр Космынин живёт в КНР уже десять лет. По его словам, в последнее время отношение китайцев к иностранцам претерпевает изменения и становится всё более прохладным. Жители Поднебесной сильнее объединились, поверили в себя и стали чаще пользоваться своими продуктами, подчеркнул собеседник RTVI.

Ранее Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Президент РФ Владимир Путин подтвердил продление безвиза. По его словам, отношения между Россией и КНР дают хорошие результаты, в том числе по турпотоку.