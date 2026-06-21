Двойной удар: Кардиолог объяснил, почему пиво в бане может стать последним напитком

Привычка пить пиво во время банных процедур создаёт смертельно опасную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

В беседе с NEWS.ru он объяснил, что любой алкоголь, включая пиво, задерживает жидкость и увеличивает её объём в кровеносном русле. Сердцу приходится работать с дополнительной нагрузкой. Одновременно с этим высокая температура в парилке расширяет сосуды, заставляя их функционировать на пределе возможностей.

Возникает эффект двойного удара. В некоторых случаях сосуды просто не выдерживают такого сочетания, пояснил специалист. Употребление спиртного при парении также мешает естественному выводу токсинов.

Кондрахин подчеркнул, что баня — это физиотерапевтическая процедура и очищение организма изнутри. В этом процессе алкоголю любой концентрации места нет. Единственное, что допустимо пить, — воду, травяные настои или квас. Никакие другие напитки не рекомендуются.

Напомним, накануне стало известно, что в Москве 23-летний молодой человек перенёс тяжёлый инсульт после похода в баню с пивом. Ранее он обращался к неврологу из-за лёгкого онемения руки, но врач списал это на тревожное расстройство и переутомление от совмещения работы с учёбой. После банного отдыха с алкоголем на следующий день парню резко стало плохо: перекосило лицо, онемели правая часть тела и рука.