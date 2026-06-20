23-летний парень пережил тяжёлый инсульт после бани и пива в Москве

В Москве 23-летний парень пережил тяжёлый инсульт после того, как с друзьями сходил в баню и выпил пива. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Он почувствовал лёгкое онемение руки и обратился к неврологу, однако врач списал симптомы на тревожное расстройство и утомляемость — молодой человек совмещает работу с учёбой в вузе. На выходных он решил снять стресс в бане с алкоголем, но на следующий день ему резко стало плохо: перекосило лицо, онемели правая часть тела и рука.

Парня экстренно госпитализировали с диагнозом «нетравматическое внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга» — крайне опасная форма инсульта, которая часто заканчивается летальным исходом. Он провёл в больнице восемь дней и уже выписан. Сейчас он наблюдается у нейрохирурга.

Ранее врач-терапевт Елена Ревкова предупредила, что обливание ледяной водой и употребление алкоголя после бани могут привести к смертельно опасным последствиям. Банные процедуры создают серьёзную нагрузку на сердце и сосуды, а спиртное усиливает её, нарушает терморегуляцию и притупляет чувство усталости, особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями. Она выделила это как один из трёх наиболее рискованных действий.