Терапевт Ревкова предупредила о риске инсульта из-за ледяной воды после бани

Обливание ледяной водой и употребление алкоголя после бани могут привести к смертельно опасным последствиям для организма. Такое предупреждение сделала врач-терапевт Елена Ревкова.

Специалист пояснила, что банные процедуры создают серьёзную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и дополнительный стресс в этот момент особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями. Она выделила три наиболее рискованные практики.

«Наиболее рискованным считается употребление алкоголя после парной. Спиртное усиливает нагрузку на сосуды и сердце, нарушает терморегуляцию, притупляет чувство усталости», — рассказала она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Резкое охлаждение ледяной водой или снегом вызывает сосудистый спазм, способный спровоцировать инфаркт или инсульт. Курение после парилки также чрезвычайно опасно, поскольку никотин мгновенно сужает расширенные сосуды. Терапевт рекомендовала отказаться от экстремальных процедур в пользу постепенного остывания, употребления воды или травяного чая, чтобы не подвергать организм непредсказуемому риску.

Ранее врач-инфекционист предупредил о рисках посещения общественных бань и саун. В таких местах можно заразиться контагиозным моллюском, который поражает кожу и иногда слизистые, провоцируя появление наростов на руках, стопах и других частях тела.