Глава Минздрава об антиЗОЖ россиян: 50% ежедневно едят сладкое, 23% — колбасу

Половина россиян ежедневно употребляет кондитерские изделия, а 23% граждан каждый день едят колбасу и потребляют избыточное количество соли. Об этом в ходе сессии ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета» рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Теперь, говоря о текущей ситуации тревожных данных, в первую очередь 50% ежедневно потребляют кондитерские изделия, 23% — колбасы, избыток соли, избыток сахара, который сегодня закрепился уже в объёмах потребления», — сказал он.

Министр зафиксировал увеличение числа взрослых с ожирением. По его словам, причиной включения нутрициологов в актуализированный перечень медицинских специальностей стал именно высокий спрос на грамотных экспертов в области питания. Мурашко добавил, что необходимо уметь различать профессионалов и дилетантов в этой сфере.

Ранее авторы обзора в Frontiers in Nutrition пришли к выводу, что из-за изменения климата еда будущего может стать более калорийной, но менее полезной. Под воздействием климатических факторов растения накапливают больше углеводов и сахаров, но теряют клетчатку, фолат и важные минералы. Это грозит усилением скрытого голода, когда человек ест достаточно, но недополучает железо, цинк или белок. Исследование не утверждает, что овощи стали вредными, а лишь фиксирует опасный сдвиг на фоне роста температуры, засух и загрязнения воды.