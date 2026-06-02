Больше сахара, меньше пользы: Учёные выяснили, как изменится еда в будущем

Еда будущего может стать более калорийной, но менее полезной по составу. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в Frontiers in Nutrition 28 мая. Учёные изучили, как изменение климата влияет на питательную ценность овощей, бобовых и зерновых культур.

Исследователи проанализировали научные работы, опубликованные с 1950 по 2024 год. В обзор вошли 143 исследования: 132 экспериментальные работы, девять метаанализов и две модели, оценивающие будущие изменения в доступности питательных веществ.

Главный вывод звучит тревожно: под воздействием климатических факторов растения могут накапливать больше углеводов и сахаров, но терять часть важных веществ. В экспериментальных и метааналитических работах учёные увидели рост общего количества углеводов, простых сахаров, антиоксидантов, витаминов C и E, но при этом — снижение клетчатки, фолата и ряда важных минералов.

Проще говоря, привычные продукты могут становиться более «энергетически плотными», но беднее по нутриентам. То есть калории в рационе сохраняются или даже растут, а вот пользы для организма может становиться меньше.

Отдельно авторы отмечают риск для базовых культур, которыми питаются миллиарды людей. Если зерновые, бобовые и овощи теряют часть белка, железа, цинка, фолата и клетчатки, это может усилить проблему скрытого голода — ситуации, когда человек вроде бы ест достаточно, но всё равно недополучает важные вещества.

При этом речь не о том, что овощи или крупы внезапно стали вредными. Исследование показывает общий сдвиг в питательной ценности культур на фоне климатического стресса: роста температуры, повышения уровня CO₂, засух, засоления почв, загрязнения воды и других факторов.