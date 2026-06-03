Названы места в доме, где орехи и сухофрукты испортятся быстрее всего

Орехи, семечки и сухофрукты считаются одним из самых популярных полезных перекусов. Они богаты витаминами A, E и группы B, поддерживают иммунитет, здоровье сосудов и работу мозга, а также помогают надолго сохранять чувство сытости. Однако для сохранения свежести и полезных свойств таким продуктам необходимы правильные условия хранения. Об этом Life.ru рассказал руководитель отдела качества компании «Мастерфуд» Сергей Леднёв.

Эта категория продуктов особенно чувствительна к резким перепадам температуры и повышенной влажности. Нестабильный температурный режим может привести к образованию конденсата и, как следствие, к появлению плесени. Сергей Леднёв Руководитель отдела качества компании «Мастерфуд»

По словам эксперта, многие потребители хранят орехи, семечки и сухофрукты в холодильнике, однако для длительного хранения такой вариант нельзя назвать оптимальным.

Каждый раз, когда продукт достают из холодильника, а затем возвращают обратно, происходит перепад температуры. В сочетании с повышенной влажностью это может негативно сказаться на качестве и свежести продукта.

Орехи и семечки не рекомендуется держать рядом с источниками тепла — возле батареи, плиты, духовки, микроволновой печи или на подоконнике под прямыми солнечными лучами. Тепло ускоряет окисление жиров, из-за чего продукты начинают прогоркать и приобретать неприятный вкус.

Оптимальное место хранения — сухой тёмный шкаф или закрытая кладовая с постоянной температурой.

Эксперт обратил внимание, что после вскрытия заводской упаковки продукт теряет герметичность, а значит, процессы окисления и порчи ускоряются.

Поэтому хранить орехи, семечки и сухофрукты в открытой заводской упаковке желательно не дольше суток. Для более длительного хранения лучше пересыпать их в герметичную стеклянную банку или керамическую ёмкость с плотно закрывающейся крышкой. Это позволит ограничить доступ воздуха и влаги.

При комнатной температуре орехи и сухофрукты рекомендуется хранить не более шести месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Орехи в скорлупе могут сохранять свежесть до 10–12 месяцев. Жареные семечки значительно менее устойчивы к хранению — их желательно употребить в течение двух месяцев, после чего они начинают горчить и теряют вкусовые качества.

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