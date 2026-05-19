Смертельный контейнер: Технолог рассказала, какую еду опасно брать в офис при +30 °C на улице

Многие сотрудники предпочитают брать домашнюю еду на работу, чтобы сэкономить и питаться правильно. Однако далеко не вся пища безопасно переносит дорогу и офисные условия, особенно при высоких температурах на улице. Во время общения с Life.ru технолог, кандидат наук Нелли Львович подробно разъяснила, какие продукты лучше оставить дома, а какие можно смело брать с собой, не опасаясь отравления.

Опасно брать с собой в офис, когда на улице жарко, еду скоропортящуюся, ту, которая требует особых условий хранения. Вы везёте её, и в офисе не факт, что храните в холодильнике. К такой еде относятся сильно измельчённые продукты: фарши, пюре, паштеты. Во всём измельчённом увеличивается площадь поверхности и количество микробов, где они могут размножаться. СанПиН даже запрещает производство и продажу студней и холодцов в летний период, потому что они очень часто являются причиной отравлений при несоблюдении температурных режимов. Технолог, кандидат наук Нелли Львович

Безопаснее брать сырые или тушёные овощи, а также цельные куски мяса. Если вы сделали свежую котлету, хранили её дома в холодильнике, а потом взяли с собой на следующий день, она не пропадёт. Не нужно брать суши и все продукты, которые хранятся не более суток. То есть, строго в пределах срока годности, и при условии высоких температур лучше брать свежие продукты — в начале срока годности, а не ближе к концу.

Контейнеры, по словам эксперта, не сильно влияют на сохранность и пищевую безопасность в смысле микрофлоры. Самое инертное — это стекло или эмалированные контейнеры. Но в основном это пластик. Он должен хорошо промываться. Если вы не греете в пластике, то любой пищевой контейнер подходит. Даже если пластик предназначен для нагревания, специалист советует завести привычку выкладывать еду в офисе в тарелку и греть в ней. Это гораздо полезнее для вашего здоровья.

«Поэтому берите с собой крупы, сваренные без молока, просто как гарнир. Тушёные овощи, бобовые, мясо в виде гуляша. Понятно, что всё, что с соусом, имеет больше шансов испортиться, чем, например, цельный кусок мяса. Но котлета будет усваиваться лучше, потому что там измельчённый фарш», — добавила собеседница Life.ru.

Важно не залезать грязной ложкой в общую ёмкость с едой, так как бактерии изо рта ускоряют порчу. Если вы взяли ложку с едой, облизнули её и этой же ложкой залезли в общую ёмкость, где хранится, например, тушёное мясо или какой-нибудь гарнир, то он испортится быстрее — через два дня, а не через четыре дня в холодильнике.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова соообщила, что холодная окрошка безопасна для большинства здоровых людей, поскольку в супе достаточно овощей и зелени, а белок обеспечивают яйца и мясо. Однако эксперт предупреждает о «слабых местах» блюда. Так, жидкая основа — квас или кисломолочные продукты — может вызывать брожение, вздутие и изжогу у людей с чувствительным кишечником, а холодная температура в сочетании с большим объёмом супа способна провоцировать спазмы у людей с синдромом раздражённого кишечника.